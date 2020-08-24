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Жизнь

Сибиряк вырастил самый большой помидор в городе и получил за это автомобиль

В Красноярском крае около 40 огородников соревновались в конкурсе на самый крупный помидор, сообщает официальный портал «Минусинка».

Сибиряк за самый крупный помидор получил автомобиль Lada Granta.
Сибиряк за самый крупный помидор получил автомобиль Lada Granta.
minusinsk.info.

Конкурс так и назывался — «Минусинский помидор-2020». Мероприятие имеет свой сайт и настолько значимое, что даже губернатор Красноярского края Александр Усс поздравил жителей с Днем помидора.

«Это по-настоящему народный праздник, праздник солнца, труда и плодородия. Он напитан духом здорового соревнования и любви к родной земле. Этого события всегда ждут жители нашего большого края и гости из других регионов. Все, кто знает вкус сочного минусинского помидора!» — подчеркнул Усс.


Победу одержал Сергей Воронцов. Вес его помидора сорта «Бычье сердце» составил 1832 грамма, а наградой стал новенький автомобиль Lada Granta. Вместе с супругой он участвует в конкурсе с 2015 года.

Второе место занял Валерий Мужичков, который вырастил помидор сорта «Минусинский крупный» весом 1556 граммов.

На третьем месте — Анатолий Гжибик, чей помидор сорта «Мега Мавр» весит 1548 граммов.

Ранее жители Алтайского края показали, какие громадные овощи выращивают на своих грядках.

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