Сибиряк вырастил самый большой помидор в городе и получил за это автомобиль

Конкурс так и назывался — «Минусинский помидор-2020». Мероприятие имеет свой сайт и настолько значимое, что даже губернатор Красноярского края Александр Усс поздравил жителей с Днем помидора.
«Это по-настоящему народный праздник, праздник солнца, труда и плодородия. Он напитан духом здорового соревнования и любви к родной земле. Этого события всегда ждут жители нашего большого края и гости из других регионов. Все, кто знает вкус сочного минусинского помидора!» — подчеркнул Усс.
Победу одержал Сергей Воронцов. Вес его помидора сорта «Бычье сердце» составил 1832 грамма, а наградой стал новенький автомобиль Lada Granta. Вместе с супругой он участвует в конкурсе с 2015 года.
Второе место занял Валерий Мужичков, который вырастил помидор сорта «Минусинский крупный» весом 1556 граммов.
На третьем месте — Анатолий Гжибик, чей помидор сорта «Мега Мавр» весит 1548 граммов.
Ранее жители Алтайского края показали, какие громадные овощи выращивают на своих грядках.