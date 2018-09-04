Сибиряк выставил на продажу кота-«экстрасенса» за 5 млн рублей

В объявлении говорится, что животное видит «привидения и духов» и определяет наличие в доме «злых или добрых сил». Также зверь якобы помогает экстрасенсам «общаться с потусторонним миром».

По словам хозяина животного, необычные способности кота проявились в тот момент, когда семья собиралась купить дом.

«По традиции решили кота первым запустить, а он не пошел ни в какую. Потом у соседей поинтересовались, они рассказали, что там бабушка жила нехорошая. Он это все, видимо, почувствовал и предостерег нас таким образом», — рассказал мужчина «Сибдепо».

Владелец кота пояснил, что решил расстаться с ним, поскольку в его квартире стало мало места для животного, пишет «Росбалт».

Мужчина отметил, что стоимость в 5 млн рублей сделал для привлечения внимания, однако будет не против, если кто-то решит купить животное за такую цену.