Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 апреля 2°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Сибиряк во время самоизоляции устроил концерт на балконе

Житель Красноярска музыкой разбавил грусть и тоску людей, живущих в соседних домах, сообщает «ТВК Красноярск».

Фасад. Балкон. Дом.
Фасад. Балкон. Дом.
СС0

Красноярцы из микрорайона Белые росы прислали видео, как у них проходит нерабочая из-за коронавируса неделя.

На кадрах молодой человек из дома напротив решил устроить концерт для соседей и сыграл на саксофоне песню Игоря Корнелюка — Город, которого нет.

«Вот так у нас проходит самоизоляция. Спасибо парню из соседнего дома за чудесный концерт! Наши тоже запели. Город должен знать это!» — рассказали соседи музыканта.

По последним данным, согласно карте распространения инфекции в мире, в Красноярском крае заражены 14 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость