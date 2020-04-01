Сибиряк во время самоизоляции устроил концерт на балконе

Красноярцы из микрорайона Белые росы прислали видео, как у них проходит нерабочая из-за коронавируса неделя.
На кадрах молодой человек из дома напротив решил устроить концерт для соседей и сыграл на саксофоне песню Игоря Корнелюка — Город, которого нет.
«Вот так у нас проходит самоизоляция. Спасибо парню из соседнего дома за чудесный концерт! Наши тоже запели. Город должен знать это!» — рассказали соседи музыканта.
По последним данным, согласно карте распространения инфекции в мире, в Красноярском крае заражены 14 человек.