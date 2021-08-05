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Жизнь

Сибиряк за четыре дня наворовал алкоголя на 20 тыс. рублей

В поселке под Кемерово росгвардейцы задержали серийного вора, специализирующегося на алкоголе, сообщает «Сибдепо».

Похититель алкоголя. Кемеровская область.
Похититель алкоголя. Кемеровская область.
кадр из видео.

Грозу продуктовых магазинов задержали в поселке Яшкино — по ориентировке при патруле улиц.

Как оказалось, подозреваемый в серии хищений спиртных напитков — ранее судимый за кражу 35-летний рецидивист.

Маневры злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«В течение четырех дней мужчина похищал элитный алкоголь по 2−4 бутылки за раз с целью перепродажи. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей», — рассказали в местной Росгвардии.

Ранее в Барнауле парень почти как ниндзя мастерски украл из магазина коробку шоколадок «Милка».

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