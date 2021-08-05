Сибиряк за четыре дня наворовал алкоголя на 20 тыс. рублей

Грозу продуктовых магазинов задержали в поселке Яшкино — по ориентировке при патруле улиц.
Как оказалось, подозреваемый в серии хищений спиртных напитков — ранее судимый за кражу 35-летний рецидивист.
Маневры злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.
«В течение четырех дней мужчина похищал элитный алкоголь по 2−4 бутылки за раз с целью перепродажи. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей», — рассказали в местной Росгвардии.
Ранее в Барнауле парень почти как ниндзя мастерски украл из магазина коробку шоколадок «Милка».