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Жизнь

Сибиряк заплатит большой штраф за вторжение в воздушное пространство мусорного полигона

В Новосибирской области владелец беспилотного летательного аппарата заплатит штраф за его незаконный запуск, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

ГУ МЧС мониторит обстановку на пляжах с помощью квадрокоптеров.
ГУ МЧС мониторит обстановку на пляжах с помощью квадрокоптеров.
22.mchs.gov.ru

Нарушение — незаконное использование воздушного пространства — зафиксировали над мусорной свалкой.

«5 февраля житель Новосибирска произвел запуск беспилотного летательного аппарата типа „DJI Mavic 2 Zoom“ над территорией полигона твердых бытовых отходов „Левобережный“ в воздушном пространстве класса С, выполнение полетов в котором возможно только при наличии соответствующего разрешения», — рассказали в ведомстве.

Но это не единственное нарушение, подчеркнули в прокуратуре. Выяснилось, что у владельца квадрокоптера также отсутствовал план полета.

Кроме того, действовал нарушитель без необходимых разрешений не только органов регулирования воздушного движения, но и местного самоуправления.

Злоумышленника привлекли к административной ответственности — штраф в размере 30 тыс. рублей.

Напомним, ранее жителя Барнаула оштрафовали за запуск квадрокоптера над зданием Росгвардии.

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