Сибиряк заплатит большой штраф за вторжение в воздушное пространство мусорного полигона

Нарушение — незаконное использование воздушного пространства — зафиксировали над мусорной свалкой.
«5 февраля житель Новосибирска произвел запуск беспилотного летательного аппарата типа „DJI Mavic 2 Zoom“ над территорией полигона твердых бытовых отходов „Левобережный“ в воздушном пространстве класса С, выполнение полетов в котором возможно только при наличии соответствующего разрешения», — рассказали в ведомстве.
Но это не единственное нарушение, подчеркнули в прокуратуре. Выяснилось, что у владельца квадрокоптера также отсутствовал план полета.
Кроме того, действовал нарушитель без необходимых разрешений не только органов регулирования воздушного движения, но и местного самоуправления.
Злоумышленника привлекли к административной ответственности — штраф в размере 30 тыс. рублей.
Напомним, ранее жителя Барнаула оштрафовали за запуск квадрокоптера над зданием Росгвардии.