Сибиряка будут судить за маленькое, но очень важное для государства чучело крокодила

В Кемеровской области местного жителя будут судить за экзотический подарок, который он сделал родственникам, сообщает Сибирское таможенное управление.

Сибиряка обвиняют в том, что он не задекларировал привезенное из Вьетнама чучело крокодила длиной 43 сантиметра.

Экзотический подарок турист приобрел на память о долгожданном отпуске. Несогласованный товар таможенники обнаружили в ходе досмотра.

«Разрешительные документы на ввоз чучела животного у нарушителя отсутствовали. Согласно заключению таможенного эксперта, товар представляет собой дериват-чучело животного вида „Крокодил сиамский“, длиной 43 см», — рассказали в ведомстве.

Стоимость такого чучела в России составляет ни много ни мало — более 2 тыс. рублей.

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В своем объяснении сибиряк рассказал, что товар он приобрел во Вьетнаме. Судя по всему, он попросту не знал, что по законам РФ чучело требует специальную декларацию.

Кстати, за незаполненный документ он уже получил штраф в размере 1 тыс. рублей. Теперь любителю экзотики грозит конфискация чучела в пользу государства.

В таможне отметили, что туристы часто привозят алкоголь, сигареты, корни растений, кораллы, а также чучела экзотических животных и птиц.

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