Сибиряка оштрафовали на огромную сумму за добычу корня солодки

В Забайкалье суд оштрафовал мужчину на 8,5 млн рублей за добычу почти трех тонн корня солодки, занесенного в Красную книгу региона растения, сообщает « Чита.ру ».

Забайкалец в 2019 году добыл 2,8 тонны солодки и планировал продать ее в Китай.

«Ущерб окружающей среде составил 8,5 млн», — оценили в прокуратуре.

Суд согласился с требованием прокурора взыскать часть ущерба в пользу бюджета Борзинского района, где и было добыто растение.

Мужчина подал апелляцию в Забайкальский районный суд, но жалобу отклонили.

Примечательно, что сибиряка уже штрафовали за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

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