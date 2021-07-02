Сибиряка оштрафовали на огромную сумму за добычу корня солодки

Забайкалец в 2019 году добыл 2,8 тонны солодки и планировал продать ее в Китай.
«Ущерб окружающей среде составил 8,5 млн», — оценили в прокуратуре.
Суд согласился с требованием прокурора взыскать часть ущерба в пользу бюджета Борзинского района, где и было добыто растение.
Мужчина подал апелляцию в Забайкальский районный суд, но жалобу отклонили.
Примечательно, что сибиряка уже штрафовали за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.
Ранее сообщали, что депутаты хотят внести поправки в Лесной кодекс для расшифровки понятия слова «валежник».