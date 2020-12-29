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Жизнь

Сибиряка оштрафовали на 120 тыс. рублей за глупую шутку с портретом Гитлера

В Кемеровской области осудили мужчину за реабилитацию нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн», сообщает СК России.

"Бессмертный полк" в Барнауле. 2019 год.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 2019 год.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

6 мая 2020 года сибиряк отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию нацистского преступника Адольфа Гитлера.

«Для ее дальнейшей трансляции в акции „Бессмертный полк онлайн“ в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, отдавшими свои жизни в борьбе с фашизмом», — уточнили в ведомстве.

Мужчина вину не признал, однако следователи нашли доказательства в изъятой компьютерной технике.

Шутника оштрафовали на 120 тыс. рублей. Ранее другой взрослый сибиряк сделал свастику из георгиевских ленточек и теперь ждет суда.

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