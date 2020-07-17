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Жизнь

Сибиряка оштрафовали за безматершинный комментарий про «геноцид и братков» Путина

Жителя Кемеровской области Андрея Митина оштрафовали на 30 тыс. рублей за неуважение к власти и готовят еще одно наказание, пишет «Тайга.инфо».

Карантин. Компьютер.
Карантин. Компьютер.
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Митин разместил два комментария под записями о том, что власть планирует за счет мигрантов решать демографические проблемы. В комментариях речь шла о «братках Путина», а также о неком «геноциде».

«По материалам Центра „Э“ завели два административных дела. По одному уже вынесли решение, которое он планирует обжаловать», — цитирует издание Митина.

Второе дело, согласно картотеке суда, передали по подведомственности. Сибиряку пока не сказали, где оно будет рассматриваться.

Ранее в Томской области бизнесмена отправили в колонию за комментарий про «Вову» и «Диму».

Обязательное условие для протокола о неуважении к власти

Высказывание — выраженное «в грубой форме с использованием нецензурной лексики (бранные или матерные слова), изображений порнографического или иного непристойного содержания, неприемлемых обществом сравнительных образов или других оскорбительных выражений».

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