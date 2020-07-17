Сибиряка оштрафовали за безматершинный комментарий про «геноцид и братков» Путина

Митин разместил два комментария под записями о том, что власть планирует за счет мигрантов решать демографические проблемы. В комментариях речь шла о «братках Путина», а также о неком «геноциде».
«По материалам Центра „Э“ завели два административных дела. По одному уже вынесли решение, которое он планирует обжаловать», — цитирует издание Митина.
Второе дело, согласно картотеке суда, передали по подведомственности. Сибиряку пока не сказали, где оно будет рассматриваться.
Ранее в Томской области бизнесмена отправили в колонию за комментарий про «Вову» и «Диму».
Обязательное условие для протокола о неуважении к власти
Высказывание — выраженное «в грубой форме с использованием нецензурной лексики (бранные или матерные слова), изображений порнографического или иного непристойного содержания, неприемлемых обществом сравнительных образов или других оскорбительных выражений».