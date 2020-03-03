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3 марта -1°C

Сибиряка оштрафовали за неуважение к Путину

В Томской области местного активиста Сергея Чайковского оштрафовали на 30 тыс. рублей за неуважение к президенту России Владимиру Путину, пишет «Сибирь.Реалии».

Томский активист Сергей Чайковский.
Томский активист Сергей Чайковский.
vk.com/deus2025.

Как рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, защищавший активиста в суде, административное дело завели по доносу давнего оппонента Чайковского, с которым у них давняя борьба в соцсетях.

На основании заявления и приложенного скриншота сторис из Instagram возбудили дело.

В самом тексте Чайковского Прянишников не видит оскорблений или высказываний, которые унижали бы человеческое достоинство Путина.

По словам защитника, Чайковский опубликовал обращение к члену Конгресса США Нэнси Пелоси в ответ на ее публикацию о том, что Россия и Путин получают выгоду от того, что Дональд Трамп задерживает военную помощь Украине.

«Обратившись к Пелоси, Чайковский сделал предположение о том, что Путин понесет некую ответственность за действия в Украине. Тем не менее, прямых оскорблений и унижений в адрес президента не было», — пояснил адвокат.

По его словам, жалобы на решение суда подадут в апелляционные инстанции, после чего — в ЕСПЧ. Адвокат уверен, что «нарушено право на свободу слова и на справедливое судебное разбирательство».

Чайковский вел прямую трансляцию с заседания суда на своей странице во «ВКонтакте», но, как отмечает издание, когда судья узнал об этом, сразу запретил. Поэтому запись «оборванная».

«Выключайте свою трансляцию», — потребовал судья.

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