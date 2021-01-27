Сибиряка, вышедшего на одиночный пикет, оштрафовали за массовое мероприятие

В Кемеровской области оштрафовали молодого человека, который вышел на одиночный пикет с плакатом, полагая, что нынешнюю систему власти можно сделать лучше, сообщает « Сибдепо ».

23-летний парень из Мариинска вышел на одиночный пикет 23 января. По мнению полиции, он нарушил требования закона в период действия режима «Повышенная готовность».

«Считая, что нынешнюю систему власти можно сделать лучше, решил причислить себя к митингующим. Нарисовав плакат с одним из оппозиционных символов, он шел по центральной улице Мариинска», — пояснили в горсуде.

Во время пикетирования встретил товарища, которого попросил сфотографировать его с плакатом и в белой маске.

Сибиряка наказали минимальным размером административного штрафа — 10 тыс. рублей. Ему дали десять дней на попытку опротестовать решение суда.

«Привлекли к ответственности не за нарушение масочного режима, так как он его не нарушал и был в маске, и не за то, что он сфотографировался с приятелем во время одиночного пикета, а за сам факт выхода на улицу для проведения пикета», — пояснили изданию в пресс-службе суда.

В Кузбассе с марта 2020 года запрещены любые формы публичных и массовых мероприятий, кроме тех, которые разрешают власти.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев призвал осудить полицейского, который не застрелил протестующего.