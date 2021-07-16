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Жизнь

Сибиряка задержали с двумя тысячами поддельных справок об отсутствии ковида

В Новосибирске задержали мужчину, изготавливавшего поддельные справки об отсутствии коронавируса, сообщает региональное МВД.

QR-код. Коронавирус.
QR-код. Коронавирус.
ССО.

Изготавливал и продавал справки 31-летний безработный житель Новосибирска.

«Готовые документы за денежное вознаграждение в сумме от 800 рублей за одну справку мужчина передавал лично из рук в руки клиентам, либо пересылал в электронном виде», — рассказали в ведомстве.

Справки новосибирец изготавливал в съемной квартире — печатал на принтере и ставил поддельные печати медучреждений.

В «офисе» изъяли 23 печати и 33 шаблона, 150 тыс. рублей и 1939 справок с ложными сведениями об отсутствии коронавируса.

Возбудили дело по признакам «подделки официального документа». Сибиряку грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске задержали пенсионерку, продававшую поддельный ковид-сертификат.

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