Новосибирскую пенсионерку задержали за продажу поддельного ковид-сертификата

Полиция задержала 58-летнюю жительницу Новосибирска за продажу поддельного сертификата о проведенной вакцинации от коронавируса.

Она изготовила и продала за 10 тыс. рублей поддельный сертификат.

Фиктивный документ женщина попросила передать своего бывшего соседа — якобы она уезжала на курорт и не могла сама вручить документ знакомому. В момент передачи поддельного сертификата тот был изъят из незаконного оборота, пишет Тайга.инфо.

Возбуждено уголовное дело.

Во время обыска у женщины изъяли 57 печатей разных медицинских организаций, из них 24 были именными. Подозреваемая уже дала признательные показания, в качестве меры пресечения ей избрана подписка о невыезде.

Ранее в Калининграде полицейские задержали старшего администратора поликлиники, которая продавала сертификаты о вакцинации от коронавируса.

По данным следствия, женщина продавала сертификаты по цене от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. рублей. А препарат просто выливала в раковину.

Она успела продать их более чем 15 калининградцам.

Дела

Полиция Петербурга и Ленинградской области на прошлой неделе завела сразу три уголовных дела против местных жителей, которые торговли поддельными справками с отводами к вакцинации от коронавируса и отрицательными тестами на него. За прошедшую неделю столичная полиция возбудила уже 14 уголовных дел о подделке ПЦР-тестов и ковидных сертификатов.

На территории Алтайского края подобных фактов пока не зарегистрировали.