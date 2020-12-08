Сибиряка, закидавшего тушенкой власть, обвинили в «политической ненависти» за поджог

Мужчина ночью 5 декабря бросил бутылку с горючей смесью в отдел полиции в селе Шалинское. Правоохранители оперативно потушили возгорание и задержали хулигана.
Изначально сибиряка обвинили в «террористическом акте». После следствие переквалифицировало состав преступления на статью «Хулиганство по мотивам политической ненависти».
«К задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца до 4 февраля 2021 года», — рассказали в суде.
Как уточняет ТАСС, мужчина несколько месяцев назад банками тушенки разбил главный вход в администрацию Манского района — ущерб на 400 тыс. рублей.
Ранее алтайского подростка застрелили в Татарстане за нападение на полицейский участок и угрозы «всех убить».