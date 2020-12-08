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Жизнь

Сибиряка, закидавшего тушенкой власть, обвинили в «политической ненависти» за поджог

Жителя Красноярского края, который накануне попытался поджечь отдел полиции, отправили на два месяца под арест, сообщает «Сибирь.Реалии».

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Мужчина ночью 5 декабря бросил бутылку с горючей смесью в отдел полиции в селе Шалинское. Правоохранители оперативно потушили возгорание и задержали хулигана.

Изначально сибиряка обвинили в «террористическом акте». После следствие переквалифицировало состав преступления на статью «Хулиганство по мотивам политической ненависти».

«К задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца до 4 февраля 2021 года», — рассказали в суде.

Как уточняет ТАСС, мужчина несколько месяцев назад банками тушенки разбил главный вход в администрацию Манского района — ущерб на 400 тыс. рублей.

Ранее алтайского подростка застрелили в Татарстане за нападение на полицейский участок и угрозы «всех убить».

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