Сибирякам объяснили, почему дыню нельзя запивать водкой, и как ее выбрать по «звуку и пружинности»

Роспотребнадзор по Красноярскому краю опубликовал памятку с советами , которые помогут из кучи дынь выбрать самую спелую, сочную и сладкую.

В ведомстве напомнили, что иногда даже самая красивая дыня может оказаться невероятно противной. Поэтому к ее выбору следует подойти скрупулезно, не упуская из виду любую мелочь — от плодоножки до места крепления цветочка.

«Сочная, ароматная, спелая и сладкая дыня насыщена магнием, калием, железом, витаминами группы С и Р. Она прекрасно утоляет жажду, снижает уровень холестерина в крови и является успокоительным средством», — пояснили в Роспотребнадзоре, какую ягодку можно купить, если выбирать ее со всей ответственностью и, тем более, не стоит покупать где попало.

Жители села Подсосново украли арбузы и дыни. 22.мвд.рф

Как выбрать «дынное место»?

Лучше всего, если это будет супермаркет, официальный рынок или магазин. Здесь товар хранится в правильных условиях и риск отравиться существенно снижается.

«Очень опасно приобретать дыни, продающиеся на трассе или вдоль автомобильных дорог, потому что плоды хорошо впитывают в себя все токсичные вещества и вредные тяжелые металлы. В соответствии с требованиями санитарных правил дыни должны лежать на специальном поддоне, а не на земле», — отметили эксперты.

У дыни не очень плотная кожура — продукт должен быть целым, без пятен, вмятин и трещин.

Никогда не следует брать разрезанные дыни и разрешать продавцу резать их при вас, потому что мякоть дыни становится идеальной средой для размножения бактерий (из-за высокого содержания сахара).

Дыня ССО

Чтобы аж текла и сладко-спелой была

По звуку и цвету. Аромат спелой дыни ощущается сразу — густой и медовый. Щелкать и стучать по дыне не стоит — можно повредить тонкую кожуру. Достаточно слегка хлопнуть ладонью по дыньке: если глухой звук — плод зрелый, а если звонкий и немного хрустящий, как у спелого арбуза, — дыня не дозрела.

«По окраске видно, поврежден ли плод. Допускается лишь одно небольшое светлое пятно — на этом месте плод лежал на земле и кожура не получила своей порции света. Если вся дыня покрыта темными и немного вогнутыми пятнами — она испорчена», — пояснили в Роспотребнадзоре.

По упругости. Возьмите дыню двумя руками и слегка сдавите — должна слегка пружинить, как гандбольный мяч. Если напоминает твердый арбуз — дыня недоспелая, если остается след от пальцев — перезрела или слишком долго хранилась.

У дыни «колхозницы» должна быть гладкая шкурка, а у «торпеды» — шершавая, с бороздами. Слегка поскребите кожицу: у спелого плода это получится без труда.

Также необходимо посмотреть на плодоножку: у зрелых плодов всегда сухая, а вот место крепления цветка, напротив плодоножки, в отличие от арбуза, должно быть мягким.

Дыня , грецкие орехи , козий сыр. buzzfeed.com

Как кушать и где хранить , чтобы потом скушать?

Перед тем как насладиться дыней , ее необходимо тщательно промыть под теплой водой с мылом. Именно в кожуре и на поверхности присутствуют остатки земли , в которой могут содержаться яйца гельминтов , соли тяжелых металлов и возбудители кишечных инфекций.

ее необходимо тщательно промыть под теплой водой с мылом. Именно в кожуре и на поверхности присутствуют остатки земли в которой могут содержаться яйца гельминтов соли тяжелых металлов и возбудители кишечных инфекций. Никогда не храните разрезанную и недоеденную дыню в тепле , при комнатной температуре. Не съели всю дыню — уберите в холодильник.

при комнатной температуре. Не съели всю дыню — уберите в холодильник. Нежелательно употреблять дыню вместе с холодной водой , кисломолочными продуктами , молоком и алкоголем — вы рискуете получить расстройство желудка , однако научных доказательств этому нет.

кисломолочными продуктами молоком и алкоголем — вы рискуете получить расстройство желудка однако научных доказательств этому нет. Дыня — очень тяжелый продукт и поэтому лучше всего ее кушать в промежутках между приемами пищи , но только не после еды и не на голодный желудок.

но только не после еды и не на голодный желудок. Основные вредные вещества находятся около корки , поэтому не стоит есть дыню вместе с кожурой или вгрызаться в корку.

поэтому не стоит есть дыню вместе с кожурой или вгрызаться в корку. Лучше не стоит есть дыню людям с сахарным диабетом , обострением язвенной болезни , беременным и кормящим матерям.

«Если вы хотите купить дыню хорошего качества, то лучше делать это в сезон, то есть в конце августа или в начале сентября», — дали еще один совет в Роспотребнадзоре.

Наиболее полезны дыни более поздних сроков созревания, потому что их выращивают не под пленочными покрытиями и используют меньше ядохимикатов и минеральных удобрений.

Ранее российский врач рассказал, сколько за день можно съесть арбузов, чтобы не умереть.