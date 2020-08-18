Сибирякам объяснили, почему дыню нельзя запивать водкой, и как ее выбрать по «звуку и пружинности»

В ведомстве напомнили, что иногда даже самая красивая дыня может оказаться невероятно противной. Поэтому к ее выбору следует подойти скрупулезно, не упуская из виду любую мелочь — от плодоножки до места крепления цветочка.
«Сочная, ароматная, спелая и сладкая дыня насыщена магнием, калием, железом, витаминами группы С и Р. Она прекрасно утоляет жажду, снижает уровень холестерина в крови и является успокоительным средством», — пояснили в Роспотребнадзоре, какую ягодку можно купить, если выбирать ее со всей ответственностью и, тем более, не стоит покупать где попало.
Как выбрать «дынное место»?
Лучше всего, если это будет супермаркет, официальный рынок или магазин. Здесь товар хранится в правильных условиях и риск отравиться существенно снижается.
«Очень опасно приобретать дыни, продающиеся на трассе или вдоль автомобильных дорог, потому что плоды хорошо впитывают в себя все токсичные вещества и вредные тяжелые металлы. В соответствии с требованиями санитарных правил дыни должны лежать на специальном поддоне, а не на земле», — отметили эксперты.
У дыни не очень плотная кожура — продукт должен быть целым, без пятен, вмятин и трещин.
Никогда не следует брать разрезанные дыни и разрешать продавцу резать их при вас, потому что мякоть дыни становится идеальной средой для размножения бактерий (из-за высокого содержания сахара).
Чтобы аж текла и сладко-спелой была
По звуку и цвету. Аромат спелой дыни ощущается сразу — густой и медовый. Щелкать и стучать по дыне не стоит — можно повредить тонкую кожуру. Достаточно слегка хлопнуть ладонью по дыньке: если глухой звук — плод зрелый, а если звонкий и немного хрустящий, как у спелого арбуза, — дыня не дозрела.
«По окраске видно, поврежден ли плод. Допускается лишь одно небольшое светлое пятно — на этом месте плод лежал на земле и кожура не получила своей порции света. Если вся дыня покрыта темными и немного вогнутыми пятнами — она испорчена», — пояснили в Роспотребнадзоре.
По упругости. Возьмите дыню двумя руками и слегка сдавите — должна слегка пружинить, как гандбольный мяч. Если напоминает твердый арбуз — дыня недоспелая, если остается след от пальцев — перезрела или слишком долго хранилась.
У дыни «колхозницы» должна быть гладкая шкурка, а у «торпеды» — шершавая, с бороздами. Слегка поскребите кожицу: у спелого плода это получится без труда.
Также необходимо посмотреть на плодоножку: у зрелых плодов всегда сухая, а вот место крепления цветка, напротив плодоножки, в отличие от арбуза, должно быть мягким.
Как кушать и где хранить, чтобы потом скушать?
- Перед тем как насладиться дыней, ее необходимо тщательно промыть под теплой водой с мылом. Именно в кожуре и на поверхности присутствуют остатки земли, в которой могут содержаться яйца гельминтов, соли тяжелых металлов и возбудители кишечных инфекций.
- Никогда не храните разрезанную и недоеденную дыню в тепле, при комнатной температуре. Не съели всю дыню — уберите в холодильник.
- Нежелательно употреблять дыню вместе с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком и алкоголем — вы рискуете получить расстройство желудка, однако научных доказательств этому нет.
- Дыня — очень тяжелый продукт и поэтому лучше всего ее кушать в промежутках между приемами пищи, но только не после еды и не на голодный желудок.
- Основные вредные вещества находятся около корки, поэтому не стоит есть дыню вместе с кожурой или вгрызаться в корку.
- Лучше не стоит есть дыню людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным и кормящим матерям.
«Если вы хотите купить дыню хорошего качества, то лучше делать это в сезон, то есть в конце августа или в начале сентября», — дали еще один совет в Роспотребнадзоре.
Наиболее полезны дыни более поздних сроков созревания, потому что их выращивают не под пленочными покрытиями и используют меньше ядохимикатов и минеральных удобрений.
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