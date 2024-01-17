Сибиряки мысленно готовы погружаться в купели: северо-восточный ветер — в союзники

В Алтайском крае по-прежнему морозно. Хоть это и вызывает недовольство у многих незакаленных людей, но что поделать — волна крещенских морозов накрыла регион.

Так, ночью в Алтайском крае местами было минус 36 градусов мороза. Днем — от 16 до 27 градусов.

В Барнауле дневная температура составит от минус 19 до 21 градуса мороза.

Ветер северо-восточный. Гололедица.

Снега не ожидается.

Ранее опасные для климата изменения в стратосфере обнаружили исследователи.

И пришли к выводу, что из-за гроз и штормов в средних слоях атмосферы растет концентрация водяного пара. Это может негативно сказаться на климате. Они исследовали пятидневную стихию с грозами, ливнями, ураганами.

Собранные с помощью самолетов с научным оборудованием данные показали — во время шторма количество водяного пара в атмосфере превысило зафиксированные ранее уровни.

Именно это способствует потеплению климата и ускоряет разрушение озонового слоя.

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