Сибиряки мысленно готовы погружаться в купели: северо-восточный ветер — в союзники

Так, ночью в Алтайском крае местами было минус 36 градусов мороза. Днем — от 16 до 27 градусов.
В Барнауле дневная температура составит от минус 19 до 21 градуса мороза.
Ветер северо-восточный. Гололедица.
Снега не ожидается.
Ранее опасные для климата изменения в стратосфере обнаружили исследователи.
И пришли к выводу, что из-за гроз и штормов в средних слоях атмосферы растет концентрация водяного пара. Это может негативно сказаться на климате. Они исследовали пятидневную стихию с грозами, ливнями, ураганами.
Собранные с помощью самолетов с научным оборудованием данные показали — во время шторма количество водяного пара в атмосфере превысило зафиксированные ранее уровни.
Именно это способствует потеплению климата и ускоряет разрушение озонового слоя.
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