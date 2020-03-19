Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 марта -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Сибиряки не планируют из-за коронавируса отменять митинг против «обнуления»

В Красноярске организаторы митинга против обнуления сроков президента России Владимира Путина не планируют отменять акцию протеста из-за коронавируса, пишет «Тайга.инфо».

Пикеты против поправок в Конституцию в Алтайском крае, 17 марта 2020 года.
Пикеты против поправок в Конституцию в Алтайском крае, 17 марта 2020 года.
http://altkprf.ru/

Активисты уверены, что «Путин опаснее» заболевания, поэтому, как они заявляют, митинг все равно состоится. Об этом рассказал активист Станислав Рудковский.

«От лица партии заявляю, что мы отменять ничего не намерены. Наш митинг, как и планировалось, пройдет в это воскресенье, 22 марта, с 12−00 до 14−00 (сбор участников к 11−00) в Сквере Космонавтов (Зеленая Роща)», — сказал Рудковский.

Организаторы ожидают, что на акцию протеста придет тысяча человек.

Мэрия Красноярска не согласовала митинг против «обнуления» в центре города, предложив альтернативный вариант.

В администрации города отказали в проведении митинга на трех площадка: площадь Революции, Театральная площадь и сквер им. Сурикова.

Митинг «запретили» под разными предлогами: наличие платной парковки и угроза безопасности пешеходов (площадь Революции), превышение максимально допустимого числа участников акции (сквер им. Сурикова) и проведение ремонтно-восстановительных работ и ревизии систем освещения и энергоснабжения объекта (Театральная площадь).

Напомним, ранее мэрия Новосибирска отказалась согласовать митинг против поправок в Конституцию РФ.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость