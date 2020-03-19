Сибиряки не планируют из-за коронавируса отменять митинг против «обнуления»

Активисты уверены, что «Путин опаснее» заболевания, поэтому, как они заявляют, митинг все равно состоится. Об этом рассказал активист Станислав Рудковский.

«От лица партии заявляю, что мы отменять ничего не намерены. Наш митинг, как и планировалось, пройдет в это воскресенье, 22 марта, с 12−00 до 14−00 (сбор участников к 11−00) в Сквере Космонавтов (Зеленая Роща)», — сказал Рудковский.