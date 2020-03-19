Сибиряки не планируют из-за коронавируса отменять митинг против «обнуления»

Активисты уверены, что «Путин опаснее» заболевания, поэтому, как они заявляют, митинг все равно состоится. Об этом рассказал активист Станислав Рудковский.
«От лица партии заявляю, что мы отменять ничего не намерены. Наш митинг, как и планировалось, пройдет в это воскресенье, 22 марта, с 12−00 до 14−00 (сбор участников к 11−00) в Сквере Космонавтов (Зеленая Роща)», — сказал Рудковский.
Организаторы ожидают, что на акцию протеста придет тысяча человек.
Мэрия Красноярска не согласовала митинг против «обнуления» в центре города, предложив альтернативный вариант.
В администрации города отказали в проведении митинга на трех площадка: площадь Революции, Театральная площадь и сквер им. Сурикова.
Митинг «запретили» под разными предлогами: наличие платной парковки и угроза безопасности пешеходов (площадь Революции), превышение максимально допустимого числа участников акции (сквер им. Сурикова) и проведение ремонтно-восстановительных работ и ревизии систем освещения и энергоснабжения объекта (Театральная площадь).
Напомним, ранее мэрия Новосибирска отказалась согласовать митинг против поправок в Конституцию РФ.