Сибиряки собрали 25 тонн мусора в рамках «Марафона рек и парков»

В Сибири завершился «Марафон рек и парков» — экологический проект Сибирского банка Сбера объединил полторы тысячи человек, совместно собравших более 25 тонн мусора.

Заключительным мероприятием весеннего цикла стал субботник в новосибирском парке «У моря Обского» — волонтеры Сбера, компаний-партнеров, представителей органов власти и вузов собрали 3,2 тонны мусора и 2,5 тонны топляка. Волонтеры участвовали в мастер-классах и розыгрыше «зеленых» подарков, а самые маленькие — раскрашивали экошопперы, мастерили скворечники и весело проводили время в компании аниматоров.

Ранее субботники с участием волонтеров Сбера прошли в Красноярске, Омске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Абакане и Кызыле.

«Марафон рек и парков» — уникальный проект Сибирского банка Сбера, в рамках которого волонтеры очистили от мусора парки, зоны отдыха граждан и прибрежные территории Оби, Иртыша, Томи, Енисея и Абакана.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка Сбербанка:

Поддержка ESG-повестки* — устоявшаяся традиция сибирской команды. Мы участвуем в большом количестве экологических инициатив и «Марафон рек и парков» — одна из них. Сделать российские реки чище может любой желающий ― на портале «Сберегаем вместе» всем доступен календарь экологических мероприятий по всей стране.

«Сберегаем вместе» — это навигатор по полезным привычкам, экознаниям и волонтёрству от Сбера. Всем участникам доступны советы и материалы с экспертами по лучшим ESG-практикам — как правильно питаться, жить в гармонии с собой и природой, строить отношения в семье и на работе, заниматься благотворительность и многое другое.

В календаре можно выбрать любую экологическую активность в своём городе и присоединиться к ней.

* ESG (environmental, social, governance) — это свод правил и подходов к ведению бизнеса, которые способствуют его устойчивому развитию — внимательное отношение к окружающей среде, социальная ответственность, ответственное корпоративное управление.

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