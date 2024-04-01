Сибиряки устроили массовый заплыв по лужам во дворе. Видео

Проблемы с отведением талой воды заставили собственников многоквартирного дома устроить показательный массовый заплыв.
Видео опубликовано в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области», указывает Lenta.ru. Участники при спасжилетах пересекали озеро на сапбордах и надувных лодках.
Между тем в затопленном селе Алтайского края можно рыбачить во дворах.
Ранее в Алтайском крае затопило коттеджный поселок. Режим ЧС продолжается из-за паводка в Алтайском крае. Дожди усложняют ситуацию.
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