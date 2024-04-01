1 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Сибиряки устроили массовый заплыв по лужам во дворе. Видео

Омичи встали на доски для сапсерфинга, чтобы преодолеть лужи от растаявшего снега.

Грязь, лужа.
Грязь, лужа.
Открытые источники в Интернете

Проблемы с отведением талой воды заставили собственников многоквартирного дома устроить показательный массовый заплыв.

Видео опубликовано в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области», указывает Lenta.ru. Участники при спасжилетах пересекали озеро на сапбордах и надувных лодках.

Между тем в затопленном селе Алтайского края можно рыбачить во дворах.

Ранее в Алтайском крае затопило коттеджный поселок. Режим ЧС продолжается из-за паводка в Алтайском крае. Дожди усложняют ситуацию.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость