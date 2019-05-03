Сибиряки застряли в Монголии из-за подозрений на вспышку чумы

Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — их не выпускают из города Улгий, пишет НГС. Однако в пограничном управлении ФСБ России по Республике Алтай сказали, что граница России и Монголии закрыта из-за майских праздников.

30 апреля туристы пересекли границу на КПП Ташанта. Тогда они спросили у пограничников, есть ли карантин в стране, им ответили, что все нормально.

«В ночь с 30-го на 1-е выезд из города Улгий закрыт, так как в эту ночь в больнице кто-то умер. Эту чуму разносят местные зверьки — сурки. Это не ново, у них каждый год чума. Но, видимо, умирает кто-то не каждый год. Вчера мы попытались выехать из города, но никого не выпускают. Монголия объявила карантин до 5 мая включительно. Форма чумы не тяжёлая, передаётся через кровь, если скушать зараженное животное, так, скорее всего, и заразились муж с женой, которые скончались ночью 30 апреля. Очаг находится у границы, скорее всего, завтра ее не откроют», — рассказала жительница Новосибирска Елена.

Группа из 9 туристов обратилась в консульство России, чтобы их поместили в зону карантина.

В пограничной службе уверяют, что пункт пропуска с монгольской стороны закрыли не из-за чумы, а из-за праздников. 1 и 2 мая он не функционировал, однако 3 мая должен работать в штатном режиме.

О том, что в монгольской провинции Баян-Улгий зафиксировали два случая смерти от бубонной чумы, сообщает «Росбалт» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

В посольстве екатеринбургскому информационному агентству E1.RU сказали, что 30 апреля в Ульгие из-за подозрений относительно возможной вспышки чумы объявили карантин до 5 мая. «Ведется проверка в лаборатории, пока официальных подтверждений того, что это именно чума, нет. Но в регионе такие проблемы действительно возникают, основной разносчик — грызуны, в особенности тарбаганы», — отметили в посольстве.