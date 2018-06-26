В Алтайском крае вновь начнутся "зачистки" стихийных рынков с мясом и молоком

Власти Алтайского края намерены усилить контроль за стихийными рынками. Об этом на прошлой неделе в ходе заседания региона сообщил врио начальника управления ветеринарии Владимир Ведяпин. По его словам, подобные места торговли являются потенциально опасными: животноводческая продукция без надлежащих документов может быть переносчиком опасных заболеваний. В этом году подобные случае уже фиксировались.
С начала года в Алтайском крае прошли 113 рейдов по точкам несанкционированной торговли. В каждом из рейдов были выявлены нарушения. Сумма штрафов составила 59 тысяч рублей. 250 килограмм продукции было уничтожено, в том числе три туши свиней, зараженных трихинеллезом. Больные этим заболеванием животные являются основным источником заражения для людей, передающимся через пищу.
В нынешнем году краевые власти намерены усилить контроль за стихийными рынками.
Напомним, в регионе действует особый режим, призванный не допустить занос на территорию региона особо опасных заболеваний животных. Речь идет, прежде всего, о ящуре, сибирской язве и африканской чуме свиней.
По официальным данным, за 10 прошедших лет прямой ущерб только от АЧС составил более 5 млрд рублей. Из-за вспышек заболевания был уничтожен 1 млн голов свиней. Неблагоприятными по распространению чумы считаются 53 региона страны, среди них Красноярский край, Омская и Иркутская области. В Алтайском крае данное заболевание не фиксировалось.
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