В Алтайском крае вновь начнутся "зачистки" стихийных рынков с мясом и молоком

С начала года в Алтайском крае прошли 113 рейдов по точкам несанкционированной торговли. В каждом из рейдов были выявлены нарушения. Сумма штрафов составила 59 тысяч рублей. 250 килограмм продукции было уничтожено, в том числе три туши свиней, зараженных трихинеллезом. Больные этим заболеванием животные являются основным источником заражения для людей, передающимся через пищу.

В нынешнем году краевые власти намерены усилить контроль за стихийными рынками.

Напомним, в регионе действует особый режим, призванный не допустить занос на территорию региона особо опасных заболеваний животных. Речь идет, прежде всего, о ящуре, сибирской язве и африканской чуме свиней.

По официальным данным, за 10 прошедших лет прямой ущерб только от АЧС составил более 5 млрд рублей. Из-за вспышек заболевания был уничтожен 1 млн голов свиней. Неблагоприятными по распространению чумы считаются 53 региона страны, среди них Красноярский край, Омская и Иркутская области. В Алтайском крае данное заболевание не фиксировалось.