Сибиряки жалуются на гробы с останками, которые плавают в реке вместе с утками

Местный житель рассказал изданию, что гробы «приплыли» с перекопанного осенью кладбища.

Напомним, ранее этому мужчине, заявившему о массовом перезахоронении в мешках, угрожали кладбищем.

«От места, где лежат гробы, до жилых домов Шумского — 50−80 метров, а до водозабора военного городка — 7−8 километра. В 8−9 километрах вниз по течению — водозабор в Нижнеудинске! К тому же жители Геологов и Нижнеудинска, живущие у реки, воду берут напрямую из Уды, скот пьет, а гуси и утки плавают в протоке», — рассказал житель села.