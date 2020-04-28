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28 апреля
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Жизнь

Сибиряки жалуются на гробы с останками, которые плавают в реке вместе с утками

В Иркутской области жители поселка Шумский рассказали о гробах на берегу и в воде реки Уда, пишет «Сибирь.Реалии».

Березы. Закат. Река
Березы. Закат. Река
СС0

Местный житель рассказал изданию, что гробы «приплыли» с перекопанного осенью кладбища.

Напомним, ранее этому мужчине, заявившему о массовом перезахоронении в мешках, угрожали кладбищем.

«От места, где лежат гробы, до жилых домов Шумского — 50−80 метров, а до водозабора военного городка — 7−8 километра. В 8−9 километрах вниз по течению — водозабор в Нижнеудинске! К тому же жители Геологов и Нижнеудинска, живущие у реки, воду берут напрямую из Уды, скот пьет, а гуси и утки плавают в протоке», — рассказал житель села.

Гробы возле поселка Шумский в Иркутской области.
Гробы возле поселка Шумский в Иркутской области.
sibreal.org. Сергей Королев.

Мужчина подчеркнул, что на кладбище похоронены люди, которые болели в том числе и туберкулезом — гробы в воде уже больше полугода.

«Наш народ в шоке, у некоторых из них перекопали родственников без их согласия, а в итоге часть не довезли до другого кладбища, а часть — скинули в общую могилу», — рассказал активист.

Издание отмечает, что работы по перезахоронению затопленного летом 2019 года во время наводнение кладбища подрядчик, нанятый местными властями, проводил в ноябре-декабре 2019 года.

Ранее глава поселка пояснил, что из-за промерзшего грунта подрядчику пришлось использовать трактор.

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