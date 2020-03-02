Сибиряков просят в дни Великого поста налегать на духовную пищу

Митрополит Омский и Таврический Владимир обратился к местным жителям с просьбой в дни Великого поста налегать на духовную пищу, пишет Om1.ru .

2 марта стартовал Великий пост. В связи с этим к православным омичам обратился с напутственной речью митрополит Владимир, предложивший думать не только о еде.

«Мы не просто воздерживаемся от животной пищи и ограничиваем себя во всей остальной — во дни поста мы должны увеличить потребление пищи духовной. Это означает более усердные и более частые молитвы; более частое и глубокое взвешивание своих мыслей, слов и поступков; более частая и деятельная помощь ближним; наконец, более частое посещение храма Божия», — отметил митрополит.

По его словам, в этом случае можно достойно пройти пост и подготовить себя к «чистой, ни с чем не сравнимой Пасхальной радости, которая ожидает нас».

В 2020 году пост завершится 19 апреля, в день Пасхи.

Во время Великого поста запрещено употреблять мясо, яйца, молоко, сыр, вино, а рыбу разрешается есть в исключительные дни.

Ранее алтайский священник Роман Неверов отметил, что человек не попадет в ад, если в Великий пост съест кусочек колбасы, но при этом следует считать грехи, а не калории.