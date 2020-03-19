Сибиряков просят воздержаться от посещения налоговых инспекций

УФНС по Новосибирской области рекомендует налогоплательщикам по возможности отложить посещение налоговых инспекций, сообщает « Интерфакс ».

С такой просьбой ведомство обратилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись „Личными кабинетами налогоплательщиков“ или официальными интерактивными сервисами на официальном сайте ФНС России», — отметили в региональной ФНС.

Налоговая служба также рекомендует внимательнее относиться к самочувствию и следить за температурой, а при недомогании — обязательно обращаться за медицинской помощью.