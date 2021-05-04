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Жизнь

Сибиряку грозит два года тюрьмы за похищение железной мусорки, проданной за 150 рублей

В Томской области задержали подозреваемого в краже металлической мусорной урны, стоявшей возле магазина, сообщает региональное МВД.

В Алтайском крае остановили мужчину, который нес в сумке ворованные урны.
В Алтайском крае остановили мужчину, который нес в сумке ворованные урны.
ГУ МВД по Алтайскому краю

Дерзкая кража мусорной урны произошла в городе Асино. С жалобой в полицию пришел представитель владельца мусорки.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен ранее не судимый местный житель 1980 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Железная мусорная урна привлекла внимание похитителя, когда он находился возле магазина.

Добычу мужчина сдал в пункт приема черного металла за 150 рублей. Владелец урны оценил свой ущерб в сумму более 3 000 рублей.

Возбудили уголовное дело по признакам кражи. Сибиряку грозит до 2 лет лишения свободы.

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