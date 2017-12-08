В Алтайском крае остановили мужчину, который нес в сумке ворованные урны.

При патрулировании города полицейские остановили мужчину, который нес объемную хозяйственную сумку. В ней лежали урны, которые пропали из городского парка.

Бийчанин признался, что украл урны в парке Гаркавого и хотел сдать их на металлолом.

Полицейские изъяли похищенное.