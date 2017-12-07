В Алтайском крае женщина обворовала старушку, которая пустила ее попить воды

По предварительной информации, 27 ноября злоумышленница постучалась в дверь 86-летней пенсионерки и попросила воды. Старушка предложила гостье выпить чай. Когда незнакомка ушла, то пенсионерка заметила, что у нее пропали деньги. Женщина украла 71 тыс. рублей из сумки, которая лежала в комнате.

Полицейские задержали 32-летнюю злоумышленницу в Новоалтайске. Женщина признала свою вину. Она рассказала, что уже потратила украденные деньги.

Подозреваемую заключили под стражу.