В Алтайском крае женщина обворовала старушку, которая пустила ее попить воды

Полицейские задержали женщину, которую подозревают в мошенничестве. Она украла у пенсионерки 71 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, 27 ноября злоумышленница постучалась в дверь 86-летней пенсионерки и попросила воды. Старушка предложила гостье выпить чай. Когда незнакомка ушла, то пенсионерка заметила, что у нее пропали деньги. Женщина украла 71 тыс. рублей из сумки, которая лежала в комнате.
Полицейские задержали 32-летнюю злоумышленницу в Новоалтайске. Женщина признала свою вину. Она рассказала, что уже потратила украденные деньги.
Подозреваемую заключили под стражу.
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