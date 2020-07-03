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Жизнь

Сибиряку ужесточили условный приговор по делу о гибели пятерых детей

В Омской области суд ужесточил приговор владельцу газозаправочной станции, по вине которого погибли пятеро детей, сообщает региональная прокуратура.

Правосудие. Суд.
Правосудие. Суд.
Анна Зайкова, altapress.ru

Трагедия произошла зимой 2018 года. Мужчина заправил на своей газозаправочной станции баллон и привез домой.

Спустя некоторое время баллон взорвался, произошел пожар. В огне погибли пятеро детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Суд решил, что грубое нарушение требований безопасности находится в прямой причинно-следственной связи с произошедшим.

«Предприниматель самовольно ввел в эксплуатацию опасный производственный объект, не зарегистрировав его в установленном порядке и не уведомив контролирующий орган. Оборудование на станции не было предназначено для заправки газовых баллонов. А оператор наполнил баллон газом, явно превышая предельно допустимую норму — вместо 8 литров залил 11», — уточняет «Российская газета».

Оператора приговорили к 4 годам в колонии общего режима. А вот владелец заправки получил 3,5 года лишения свободы условно.

Обвинение настояло на пересмотре приговора. В итоге апелляционная инстанция отправила бизнесмена на 5 лет в колонию общего режима.

Ранее в Барнауле суд смягчил наказание предпринимателю-лихачу, убившему трех человек.

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