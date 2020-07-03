Сибиряку ужесточили условный приговор по делу о гибели пятерых детей

В Омской области суд ужесточил приговор владельцу газозаправочной станции, по вине которого погибли пятеро детей, сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла зимой 2018 года. Мужчина заправил на своей газозаправочной станции баллон и привез домой.

Спустя некоторое время баллон взорвался, произошел пожар. В огне погибли пятеро детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Суд решил, что грубое нарушение требований безопасности находится в прямой причинно-следственной связи с произошедшим.

«Предприниматель самовольно ввел в эксплуатацию опасный производственный объект, не зарегистрировав его в установленном порядке и не уведомив контролирующий орган. Оборудование на станции не было предназначено для заправки газовых баллонов. А оператор наполнил баллон газом, явно превышая предельно допустимую норму — вместо 8 литров залил 11», — уточняет «Российская газета».

Оператора приговорили к 4 годам в колонии общего режима. А вот владелец заправки получил 3,5 года лишения свободы условно.

Обвинение настояло на пересмотре приговора. В итоге апелляционная инстанция отправила бизнесмена на 5 лет в колонию общего режима.

Ранее в Барнауле суд смягчил наказание предпринимателю-лихачу, убившему трех человек.