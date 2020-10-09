Сибиряку восстановили череп после нападения собак-людоедов

Житель Новосибирска Владимир Воркута лишь спустя пять лет после нападения собак получил возможность выйти на улицу без головного убора, пишет « КП-Новосибирск ».

Собаки на мужчину напали в январе 2015 года, когда он бегал вдоль леса в районе санатория «Сосновка». На него набросилась свора овчарок — повалили на снег и начали рвать.

«Я был в легкой одежде, все укусы чувствовал. Они сгрызли шапку на мне и впивались клыками в голову, срывая скальп», — рассказал Владимир.

Медикам пришлось вводить мужчину в искусственную кому, чтобы не умер от болевого шока. Они назвали «настоящим чудом» то, что пациент выжил.

Чтобы восстановить череп, потребовались долгие годы. Кроме того, собаки сгрызли половину скальпа, поэтому Владимир прятал голову под шапками и банданами. Мужественный парень перенес 12 операций.

«Пришили на голову заплатку из моей собственной кожи, взятой с бедра. Потом сделали пластику грубых рубцов от клыков на левой руке. Но главное — в три этапа восстановили достаточно большую часть уха», — рассказал мужчина.

Злая собака. angolenko.com.ua.

Как отметил пластический хирург Виталий Игумнов, остались последние штрихи для достижения максимального эффекта. Следующую операцию запланировали на новогодние праздники.

Примечательно, что собаки оказались домашними, причем напали они не в первый раз. Владелец всей стаи — бывший сотрудник МВД. Суды также длились пять лет, но хозяина собак-людоедов все-таки наказали.

«Исковые требования удовлетворены всего на сумму около 1,5 млн рублей. После удовлетворения первого иска в ноябре 2016 года сдвинулось с места и уголовное дело. В итоге виновник получил 350 часов обязательных работ», — рассказал Владимир.

Мужчина получил по искам примерно 200 тыс. рублей. А вот если загрызли бы насмерть, с иронией добавил он, то хозяина собак наказали бы немногим более жестче.

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