Сибиряк в бане изобретал алкоголь и продавал дальнобойщикам «клюквенный коньяк»

Житель Кемеровской области в собственной бане устроил мини-цех по производству алкоголя и купил ароматизаторы, сообщает региональное МВД.

45-летний житель Мариинска в январе 2021 года приобрел у дальнобойщика 500 литров спирта, чтобы заработать на перепродаже.

Сначала продавал алкоголь небольшими объемами автомобилистам, а для рекламы раздавал визитки на стоянках для большегрузов.

«В дальнейшем принял решение расширить ассортимент и с помощью колеров и ароматизаторов изготовил суррогатный алкоголь», — рассказали в ведомстве.

В частности, приобрел ароматизаторы «коньяк» и «клюква». Получившуюся жидкость продавал дальнобойщикам.

Полицейские выяснили, что на трассе кто-то торгует спиртным — провели спецоперацию и задержали торговца с поличным.

«Во время обыска изъяли 335 литров спиртосодержащей продукции, а также красители и ароматизаторы. Задержанный полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием», — отметили в МВД.

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы за «незаконное производство и оборот алкогольной спиртосодержащей продукции».

Накануне в Алтайском крае медики начали бить тревогу из-за массового отравления паленым коньяком.