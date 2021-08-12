Медики бьют тревогу из-за массового отравления паленым коньяком в Алтайском крае

Первый пациент, принявший смертельную дозу паленого коньяка, попал в токсикологическое отделение барнаульской больницы № 11 19 июля. С острым нарушением кровообращения он умер, не приходя в сознание.

С этого дня пациенты начали поступать практически через день. Произошло еще несколько смертей.

«С 19 июля началась эпопея — отравление метиловым спиртом, который был ввезен на территорию Алтайского края, как предполагается, со слов родственников, это контрафактный продукт. Он ввезен в каких-то канистрах. Прошло несколько лет, как случилось это в Иркутске, где отравились антисептиком много людей. Сейчас это первый случай, когда имеет место массовое отравление», — прокомментировал заведующий токсикологическим отделением городской больницы № 11 Герман Балаганский.

По рассказам пациентов отделения, алкоголь они покупали на розлив по 500 рублей за литр.

Жидкость из той бутылки, которую выпил первый пациент, отправили на экспертизу. В ней нет ничего, кроме метанола, предназначенного для производства лаков и красок.

Медики советуют: если вы накануне принимали алкоголь неизвестного происхождения, то необходимо немедленно обратиться к врачу.