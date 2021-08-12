12 августа 23°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Медики бьют тревогу из-за массового отравления паленым коньяком в Алтайском крае

В Алтайском крае наблюдается рост числа отравлений суррогатным алкоголем, сообщают «Вести Алтай».

Коньяк.
Коньяк.
Espen Klem, CC BY 2.0.

Первый пациент, принявший смертельную дозу паленого коньяка, попал в токсикологическое отделение барнаульской больницы № 11 19 июля. С острым нарушением кровообращения он умер, не приходя в сознание.

С этого дня пациенты начали поступать практически через день. Произошло еще несколько смертей.

«С 19 июля началась эпопея — отравление метиловым спиртом, который был ввезен на территорию Алтайского края, как предполагается, со слов родственников, это контрафактный продукт. Он ввезен в каких-то канистрах. Прошло несколько лет, как случилось это в Иркутске, где отравились антисептиком много людей. Сейчас это первый случай, когда имеет место массовое отравление», — прокомментировал заведующий токсикологическим отделением городской больницы № 11 Герман Балаганский.

По рассказам пациентов отделения, алкоголь они покупали на розлив по 500 рублей за литр.

Жидкость из той бутылки, которую выпил первый пациент, отправили на экспертизу. В ней нет ничего, кроме метанола, предназначенного для производства лаков и красок.

Медики советуют: если вы накануне принимали алкоголь неизвестного происхождения, то необходимо немедленно обратиться к врачу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость