Сигареты, мебель и мастерские в подвалах. В 2021 году вступили новые запреты для владельцев квартир

С 1 января нового году вступили в силу изменения, внесенные в Правила противопожарного режима РФ. Портал URA.RU представил главные нововведения, которые коснутся собственников квартир.

С 1 января 2021 года запрещено:

хранить на чердаках , в подвальных и цокольных помещениях любую продукцию и взрывоопасные вещества и материалы , мебель , обустраивать там мастерские, размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые , киоски , ларьки , а также хранить горючие материалы, пользоваться неисправными газовыми приборами , а также любым газовым оборудованием , которое не прошло техническое обслуживание и диагностику, оставлять газовые приборы включенными без присмотра. Исключением являются устройства , которые могут или должны работать в круглосуточном режиме, пользоваться розетками и рубильниками с повреждениями , светильниками со снятыми колпаками , электронагревательными приборами без устройств тепловой защиты, ставить мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 20 сантиметров от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 70 сантиметров по вертикали, оставлять без присмотра непотушенные сигареты и свечи на балконах и лоджиях, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир, аварийные и эвакуационные выходы в зданиях должны открываться изнутри без ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.

Пожар. pixabay.com.

Согласно ст. 20.4 КоАП РФ, нарушителям будет грозить штраф от двух до пяти тысяч рублей. Если будет причинен вред здоровью других людей, это попадет под уголовную статью 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».