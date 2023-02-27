Сигнал «Внимание всем» прозвучит в Алтайском крае

Комплексная проверка региональной и муниципальных систем оповещения населения пройдет в Алтайском крае 1 марта, сообщает пресс-служба краевого управления ГОЧС и ПБ.

Плановое предупреждение прозвучит с 10:40 до 10:44 местного времени.

Проверку начнут с централизованного запуска электросирен и подачи речевого сигнала «Техническая проверка» во всех городах и районных центрах края.

При этом прерывистое звучание сирен — это сигнал «Внимание всем!». Его передают перед информацией об угрозе или возникновении ЧС.

Услышав этот сигнал, гражданам следует включить телевизоры на канал «Россия 1», либо проводное радио или FM радиоприемники, настроив их на программу «Радио России».

Там необходимо прослушать сообщение органов управления ГОЧС муниципальных образований.

Ранее ложная воздушная тревога прозвучала на радио Новосибирска.