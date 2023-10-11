11 октября
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Жизнь

Силиконовый скандал: известная российская телеведущая пожалела, что увеличила грудь

Известная российская телеведущая призналась kp.ru, что жалеет о пластической операции.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Изданию об этом рассказала Лера Кудрявцева. Речь идет об увеличении груди.

По словам теледивы, со временем ее импланты стали протираться, а силикон вытек в лимфоузлы, указывает Газета.Ru. Кудрявцева добавила — после извлечения имплантов у нее стало больше сил и энергии.

А своим опытом она решила предостеречь юных девушек, которые решили сделать такую пластику.

Телеведущая тактично не указала, кто из звездных хирургов делал ей пластическую операцию.

Между тем в России продолжается "силиконовый скандал". Некоторое время назад певица Слава откровенно рассказала, что пластический хирург Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь. Исполнительницу поддержала королева шансона Любовь Успенская.

Они обвинили звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова в некомпетентности и нанесении вреда здоровью.

Адвокат Елена Сенина связалась с клиниками Хайдарова, чтобы получить медицинские документы о пострадавших. В полученных ответах указано — в архивах информация о клиентах не найдена.

Также Филипп Киркоров обратился к пластическому хирургу.

Киркоров заявил, что предела красоте и совершенству нет. Король эстрады поделился фото из клиники и заявил, что будет делать пластику.

Хирург Тимур Хайдаров пообещал, что преображение артиста станет сенсацией.

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