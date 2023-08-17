17 августа
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Жизнь

Появились странные подробности «силиконового скандала» со звездами российского шоу-бизнеса

Некоторое время назад певица Слава откровенно рассказала, что пластический хирург Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь. Исполнительницу поддержала королева шансона Любовь Успенская.

Скальпели.
Скальпели.
Открытые источники в интернете (СС0)

Они обвинили звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова в некомпетентности и нанесении вреда здоровью.

Адвокат Елена Сенина связалась с клиниками Хайдарова, чтобы получить медицинские документы о пострадавших. В полученных ответах указано — в архивах информация о клиентах не найдена, пишет "КП".

Да и сами медучреждения оказались не Хайдарова. Пластический хирург, который якобы управляет клиниками, официально нигде не значится, уверяет адвокат.

Еще Сенину насторожило, что в учреждениях звездного хирурга оплата проходит только наличными.

Адвокат предупредила — ситуация будет рассмотрена в контексте наличия признаков мошенничества.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров обратился к пластическому хирургу.

Киркоров заявил, что предела красоте и совершенству нет. Король эстрады поделился фото из клини и заявил, что будет делать пластику.

Хирург Тимур Хайдаров пообещал, что преображение артиста станет сенсацией.

Что произошло

В июне известную российскую певицу Славу госпитализировали из-за неудачной пластики. В соцсети артистка рассказала поклонникам, что исправляет последствия неудачной пластической операции.

Она обратилась к медикам после реабилитации. И уже сдала необходимые анализы. По словам звезды, результат лабораторных исследований очень хороший.

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