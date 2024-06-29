29 июня
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Жизнь

Сильная магнитная буря нагрянет на Землю: как пережить и что категорически нельзя делать

Рано утром 29 июня на Земле ожидается магнитная буря уровня К5. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, ее пик придется примерно на 6:00 и продолжительность составит около 10 часов.

Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
СС0

В эту субботу, 29 июня, на планету обрушится одна магнитная буря уровня G1. Такой прогноз дают специалисты из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Согласно этой информации, магнитная буря начнется сразу после полуночи и продлится примерно до полудня по московскому времени. Затем магнитное поле начнет постепенно стабилизироваться, но останется активным до середины дня.

Такие бури не отличаются большой мощностью, но могут плохо повлиять на самочувствие людей, остро реагирующих на изменения погоды, вызвать колебания в энергосистемах и нарушить работу спутников.

Как мы видим, 2024 год богат на геомагнитные возмущения. Более того, ученые предсказывали, что лето будет самым напряженным периодом из-за мощных вспышек на Солнце.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать головные боли, головокружение, тошноту, бессонницу и перепады давления. Однако эти симптомы проявляются не у всех. Кроме того, магнитные бури могут влиять на работу энергосистем и спутников.

Людям, которые чувствительны к изменениям погоды, рекомендуется следить за прогнозами магнитных бурь и соблюдать здоровый образ жизни в этот период.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Как пережить магнитную бурю и что нельзя делать

Людям, которые чувствительны к изменениям погоды, рекомендуется следить за прогнозами магнитных бурь и соблюдать здоровый образ жизни в этот период:

  • отказаться от вредных привычек;
  • пить больше воды;
  • избегать стрессов и перенапряжения;
  • ограничить физическую нагрузку;
  • больше отдыхать;
  • чаще измерять артериальное давление;
  • при необходимости заранее принять назначенные врачом препараты.

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