19 июня
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Жизнь

Сильнейшая российская ясновидящая предсказала новую беду

Подмосковная экстрасенс Инна Мишина во сне увидела нашествие насекомых на пустынные территории, пишет издание "Подмосковье сегодня".

Пустыня, снег.
Пустыня, снег.
СС0

Женщина увидела во сне пирамиды и была уверена, что нашествие скарабеев, скорпионов, тарантулов, жуков ожидает Египет и другие территории, где есть много песка.

Также она рассказала, что насекомые ядовитые, они будут нападать на людей.

"Видела еще цифру «3». То ли это третий месяц, то ли это произойдет в течение трех лет", - добавила ясновидящая.

По ее словам, нашествие насекомых случится после наводнения: либо цунами, либо разлива реки, либо сильного дождя.

Издание сообщает, что Мишина не раз предсказывала катастрофы.

Ранее стало известно, как погода повлияла на нашествие комаров.

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