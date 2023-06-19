Сильнейшая российская ясновидящая предсказала новую беду

Женщина увидела во сне пирамиды и была уверена, что нашествие скарабеев, скорпионов, тарантулов, жуков ожидает Египет и другие территории, где есть много песка.
Также она рассказала, что насекомые ядовитые, они будут нападать на людей.
"Видела еще цифру «3». То ли это третий месяц, то ли это произойдет в течение трех лет", - добавила ясновидящая.
По ее словам, нашествие насекомых случится после наводнения: либо цунами, либо разлива реки, либо сильного дождя.
Издание сообщает, что Мишина не раз предсказывала катастрофы.
Ранее стало известно, как погода повлияла на нашествие комаров.