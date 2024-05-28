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Жизнь

Сильные дожди и грозы. Какая погода будет в Алтайском крае 28 мая

Какая погода ждет Алтайский край рассказали в региональном ЦГМС.

Гроза. Молния.
Гроза. Молния.
unsplash.com

Погода в Алтайском крае

Ночью в крае температура составляла 4-9 градусов тепла.

В большинстве районов дожди, местами сильные дожди.

Ветер северный, 7-12 м/с, по югу местами порывы до 18 м/с.

Днем в Алтайском крае температура составит 11-16 градусов тепла.

В большинстве районов дожди, местами сильные дожди, а также грозы.

Ветер северный с переходом на западный, 7-12 м/с, по югу местами порывы до 20 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в городе температура составит 4-6 градусов со знаком «+».

В утренние часы пройдет дождь. Ветер западный, 7-12 м/с.

Днем в Барнауле ожидается температура 12-14 градусов тепла.

Кратковременный дождь. Ветер западный, 9-14 м/с, порывы до 19 м/с.

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