Сильные дожди и грозы. Какая погода будет в Алтайском крае 28 мая

Погода в Алтайском крае
Ночью в крае температура составляла 4-9 градусов тепла.
В большинстве районов дожди, местами сильные дожди.
Ветер северный, 7-12 м/с, по югу местами порывы до 18 м/с.
Днем в Алтайском крае температура составит 11-16 градусов тепла.
В большинстве районов дожди, местами сильные дожди, а также грозы.
Ветер северный с переходом на западный, 7-12 м/с, по югу местами порывы до 20 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в городе температура составит 4-6 градусов со знаком «+».
В утренние часы пройдет дождь. Ветер западный, 7-12 м/с.
Днем в Барнауле ожидается температура 12-14 градусов тепла.
Кратковременный дождь. Ветер западный, 9-14 м/с, порывы до 19 м/с.
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