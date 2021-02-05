Сильный гололед и до +4 градусов. Какая погода будет в Алтайском крае 5 февраля

Синоптики прогнозируют сильный гололед в Алтайском крае в пятницу, 5 февраля.

«В отдельных районах снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят −4…−9 градусов, местами по югу будет до +4 градусов. Ветер юго-восточный, 2−7 метров в секунду.

В Барнауле преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица.

Дневные температуры в краевой столице составят −6…−8 градусов. Ветер юго-восточный, 2−7 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что февраль в Алтайском крае будет теплее нормы на 2−3 градуса.