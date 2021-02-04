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4 февраля -1°C
Жизнь

Жаркая зима. Стало известно, каким будет февраль в Алтайском крае

Синоптики прогнозируют, что февраль в Алтайском крае будет теплее нормы. Об этом altapress.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Согласно предварительному прогнозу, средняя температура воздуха в последний зимний месяц на территории нашего региона будет на 2−3 градуса теплее климатической нормы.

Что касается осадков, то они будут в пределах многолетних значений и каких-либо серьезных отклонений от нормы в данном случае не ожидается.

При этом следует отметить, что что в зависимости от конкретной территории края, норма осадков в нашем регионе балансирует в пределах 10−44 мм.

Также синоптики дали предварительный прогноз относительно того, когда в феврале следует ждать осадков.

Наиболее снежной, согласно информации специалистов, будет первая декада февраля. Также снегопады прогнозируются в последнюю пятидневку месяца.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Дыхание Атлантики

Ранее в региональном Гидрометцентре сообщили, что в первой половине месяца Алтайский край испытает влияние трех волн атлантических циклонов. Первая волна выпала на 3−4 февраля и уже отметилась штормовой погодой.

Вторая волна ожидается 7 февраля, а третья — 9−10 февраля. Не исключено, что в эти дни также будет передано штормовое предупреждение.

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