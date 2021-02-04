Жаркая зима. Стало известно, каким будет февраль в Алтайском крае

Синоптики прогнозируют, что февраль в Алтайском крае будет теплее нормы. Об этом altapress.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Согласно предварительному прогнозу, средняя температура воздуха в последний зимний месяц на территории нашего региона будет на 2−3 градуса теплее климатической нормы.

Что касается осадков, то они будут в пределах многолетних значений и каких-либо серьезных отклонений от нормы в данном случае не ожидается.

При этом следует отметить, что что в зависимости от конкретной территории края, норма осадков в нашем регионе балансирует в пределах 10−44 мм.

Также синоптики дали предварительный прогноз относительно того, когда в феврале следует ждать осадков.

Наиболее снежной, согласно информации специалистов, будет первая декада февраля. Также снегопады прогнозируются в последнюю пятидневку месяца.

Метель. Зима. Снег. Анна Зайкова

Дыхание Атлантики

Ранее в региональном Гидрометцентре сообщили, что в первой половине месяца Алтайский край испытает влияние трех волн атлантических циклонов. Первая волна выпала на 3−4 февраля и уже отметилась штормовой погодой.

Вторая волна ожидается 7 февраля, а третья — 9−10 февраля. Не исключено, что в эти дни также будет передано штормовое предупреждение.