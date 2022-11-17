Сильный гололед и заморозки до -18. Какая погода будет в Алтайском крае 18−19 ноября

Снег выпал в Алтайском крае. Какая погода будет в 18−19 ноября и возможны ли заморозки, рассказали в региональном ЦГМС.

Снег в алтайском селе. Много снега.

Погода в Алтайском крае 18−19 ноября

Ночью 18 ноября в Алтайском крае ожидается температура −5…−10 градусов, а днем −3…−8 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Синоптики прогнозируют сильный гололед. Ветер будет западный, 3−8 м/с. Местами он усилится до 14 м/с.

Ночью 19 ноября в регионе вероятны −8…−13 (местами до -18) градусов, а днем −2…−7 (местами до -12) градусов, также с небольшим снегом и гололедом.

Погода в Барнауле 18−19 ноября

Ночью 18 ноября в Барнауле возможны −7…−9 градусов, а днем −4…−6 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков. На дорогах сохранится сильный гололед. Ветер скоростью 3−8 м/с будет дуть с юго-запада.

Ночью 19 ноября градусник покажет в городе −9…−11 градусов, а днем −4…−6 градусов. Осадков снова не предвидится.

Ранее стало известно, какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле 17 ноября.