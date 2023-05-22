Сильный пылевой вихрь заметили на трассе в Алтайском крае

Высокий вихревой столб пыли заметили на алтайской трассе, сообщают очевидцы в группе Barnaul 22 .

Песчаный вихрь появляется у поверхности земли в малооблачную погоду. Обычно столб пыли поднимается на 10-20 метров в высоту.

Впрочем, людей больше беспокоит отсутствие озеленения, которое и предотвращает распространение вихрей.

"С такими темпами вырубки лесов песчаные бури будут нормой", - пишут одни жители региона в комментариях. "У нас во дворе все деревья вырубили, так такие "столбы" каждый день теперь", - делятся другие.

Ранее стало известно, что мэрия предлагает 7 млн рублей за спил старых деревьев во всех районах Барнаула.