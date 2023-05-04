4 мая
﻿
Жизнь

Сосны, вишни, дубы и орех. Какие новые деревья высадят в Барнауле уже в мае

Специалисты из "Благоустройство и озеленение" Барнаула 3 мая начали высадку новых деревьев на улицах города, сообщают в мэрии.

Озеленение Барнаула.
Озеленение Барнаула.
barnaul.org

Озеленение началось с ул. Балтийской. Здесь будут красоваться 70 яблонь, саженцы которых уже достигают двух метров в высоту.

В ближайшее время молодые деревья украсят ул. Малахова, Сергея Ускова, Георгия Исакова, Эмилии Алексеевой, Солнечная Поляна, а также сквер им. Кири Баева, пл. Баварина и многие другие территории.

Всего в мае собираются высадить 675 кустарников и более 230 деревьев. Ассортимент зеленых насаждений Барнаула при этом значительно расширят.

Кроме привычных тополей и берез, на улицах города появятся маньчжурский орех, вишни, яблони, дубы, черемуха Маака, а также ивы, сосны, лиственницы и ясени.

Из кустарников глаз барнаульцев будут радовать красивоцветущие миндаль, гортензия, лапчатка, спирея и пузыреплодник.

Кстати, ко Дню Победы озеленители обустроят большой цветник на Мемориале Славы. Уже 8 мая на клумбах появится порядка 12 тыс. цветов.

Ранее стало известно, что Демидовская площадь закрепилась в лидерах среди претендентов на благоустройство.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость