Сильный прорыв водопровода произошел на одной из улиц Барнаула

Из-за разлива воды оказался полностью заблокирован доступ к остановкам и пешеходным переходам.

Нештатную ситуацию устраняет барнаульский водоканал. Сотрудники уже локализовали выход воды, на очереди - земляные работы.

В работах участвует бригада специалистов и три единицы техники.

На время устранения отключат холодную воду в нескольких административных зданиях - на ул. Попова 24б, 24а, 25в и ул. Гущина, 152.

Закончить работы планируют ориентировочно в 6 утра 16 мая.

Ранее барнаульцы начали протестовать из-за решения проложить водопровод через их улицы.