Сильный, смелый и добрый. Близкие рассказали о спасателе, погибшем при пожаре в барнаульском ТЦ

В Рубцовске 18 января простились с 28-летним спасателем Евгением Рябинским, погибшим при тушении пожара в барнаульском ТЦ «Успех». Об этом пишет «КП на Алтае».

«Мы жили в Рубцовске, потом переехали в Новосибирск, где Женя после армии семь лет служил по контракту. Матери помог с жильем, с работой, мне — устроиться на учебу. Он был главным в нашей семье, какие бы проблемы ни возникали, решал один, никогда ни у кого не просил помощи», — поделился Влад Рябинский, младший брат спасателя. «Мы занимались вместе спортом несколько лет назад, — вспоминает Денис, один из бывших воспитанников школы рукопашного боя. — У него (Евгения Рябинского. — Прим. ред.) были замечательные спортивные результаты. Женя был кандидатом в мастера спорта. Душа компании, веселый, в помощи никому не отказывал», — вспоминает Денис, один из бывших воспитанников школы рукопашного боя, куда ходил погибший Евгений. «Женя лидером был. Перед тем, как в МЧС перейти, внук мне звонил, я одобрял его выбор», — рассказывает Владимир, дед погибшего пожарного. Погибший парень с любимой девушкой Евгенией планировали свадьбу. В ЗАГСе лежит их заявление на 23 июля 2023 года. «В августе было бы три года, как мы вместе. Это было как в сказке, любовь с первого взгляда. Я сирота, Женя стал для меня всем: и отцом, и братом, и мужем. Всегда был рядом, поддерживал. У нас планов было много на этот год. Мечтали о детях, даже имена придумывали», — говорит она.

Напомним, ЧП произошло 9 января. Пламя всыхнуло на складе резины автоцентра «Вианор».

Евгений отработал свою смену и должен был уйти на отдых, но его попросили подменить коллегу.

Один из источников, знакомых с ситуацией, утверждает: во время пожара мог произойти взрыв.

Пожарный попал в отделение токсикологии с отравлением и ожогом легких. 15 января он скончался, так и не выйдя из комы.