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Жизнь

Сильный снег с метелями обрушатся на Алтайский край

Днем 15 и ночью 16 февраля в Алтайском крае будет снежно и ветрено.

Метель. Снежная дорога.
Метель. Снежная дорога.
pexels.com

Ожидается сильный снег, метели, усиление ветра до 20 м/с, на дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральных автодорогах Р-256 «Чуйский тракт» (Зональный и Троицкий районы) и А-322 «Барнаул — Рубцовск — гр. с респ. Казахстан» (Алейский и Рубцовский районы), а также на дорогах местного значения в Змеиногорском, Краснощековском и Чарышском районах, предупредили в ГИБДД.

По данным Алтайского ЦГМС, днем 15 февраля в регионе будет −2… −7 градусов, в Барнауле −2… −4 градуса. Снег, метель.

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