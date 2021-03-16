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Жизнь

Simply The Best: мировая звезда шоу-бизнеса попрощалась с поклонниками

Американская певица Тина Тернер попрощалась с фанатами в новом документальном фильме телеканала Sky, сообщает The Sun.

Тина Тернер.
Тина Тернер.
Стоп-кадр YouTube

В кинокартине 81-летняя исполнительница заявила, что последние годы своей жизни хочет провести вдали от публики и камер.

Кроме того, лауреат восьми премий «Грэмми» призналась, что страдает от посттравматического расстройства.

В 2013 году поп-звезда перенесла инсульт, а через три года после этого у нее диагностировали рак кишечника, пишет Lenta.ru. Из-за побочных эффектов знаменитость прибегла к гомеопатическим средствам, однако это лишь ухудшило ее состояние. Вскоре у Тернер развилась почечная недостаточность. Весной 2017 года ей пересадили почку.

В 2013 году певица получила гражданство Швейцарии. Тогда представители певицы отметили, что Тернер «чувствует свою связь со Швейцарией и очень ценит уважение к частной жизни, присущее этой стране».

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