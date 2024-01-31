Символ семейного очага «Сердце России» привезли в Барнаул

Теперь каждая пара, которая женится во Дворце бракосочетания, сможет взять себе частичку огонька.
Хранителями семейного очага от Алтайского края стали супруги Владислав и Ирина Котовы из Барнаула.
Ранее сообщалось, что популярное утверждение о первой брачной ночи посчитали устаревшим.
Эксперт рассказала, что не обязательно следовать традициям и заниматься сексом в первую брачную ночь.
Обычно невеста и жених очень нервничают в день свадьбы, поэтому данный опыт может быть травмирующим.
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