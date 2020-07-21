Сын бывшего генпрокурора Артем Чайка «вернул товарищу» крупнейший в Сибири солерудник

Артем Чайка перестал владеть 90% ООО «ВСТПК», которое контролирует иркутское ОАО «Тыретский солерудник». Изменения в ЕГРЮЛ внесли в июле. Напомним, в этот бизнес он пришел в 2016 году.

«Теперь этот пакет принадлежит гендиректору ВСТПК Андрею Святошенко, который владел компанией до вхождения господина Чайки в капитал в 2016 году. Еще 10% ВСТПК сохранил гендиректор Тыретского солерудника Михаил Карамушка», — пишет издание.

Святошенко заявил, что изменения в составе учредителей связаны с расторжением сделки с Чайкой. Вдаваться в подробности он не стал.

Эксперты отметили, что выход из числа учредителей ВСТПК может быть формальным и Чайка останется фактическим бенефициаром бизнеса.

Такое теоретически сокрытие реального владельца может быть нужно, чтобы, к примеру, уберечь лицо от возможных претензий со стороны кредиторов компании.

Хлеб-соль ССО

Примечательно, что каких-то объективных причин для выхода из рынка нет — рентабельность не снижается, а спрос сохраняется.

Как поясняет издание, передача доли от одного владельца к другому и обратно могла быть безденежной, иначе пришлось бы придумывать схемы оплаты, отчитываться по налогам и так далее.

Стоит отметить, что на конец 2015 года, до прихода Чайки, компания принадлежала Святошенко (90%) и Карамушке (10%). Первый, по данным журнала Forbes, — сын Владимира Святошенко, бывшего депутата Мосгордумы, а Карамушка — «однокурсник Святошенко по Тимирязевской академии».

Таким образом, 90% солерудника попросту «сделали круг» и вернулись обратно Святошенко.

Ранее Юрий Чайка, будучи генпрокурором РФ, заявил, что никогда не оказывал протекции своим сыновьям — Игорю и Артему. Ведомство он возглавлял до конца января 2020 года.