Сын бывшего генпрокурора Артем Чайка «вернул товарищу» крупнейший в Сибири солерудник

Артем Чайка перестал владеть 90% ООО «ВСТПК», которое контролирует иркутское ОАО «Тыретский солерудник». Изменения в ЕГРЮЛ внесли в июле. Напомним, в этот бизнес он пришел в 2016 году.
«Теперь этот пакет принадлежит гендиректору ВСТПК Андрею Святошенко, который владел компанией до вхождения господина Чайки в капитал в 2016 году. Еще 10% ВСТПК сохранил гендиректор Тыретского солерудника Михаил Карамушка», — пишет издание.
Святошенко заявил, что изменения в составе учредителей связаны с расторжением сделки с Чайкой. Вдаваться в подробности он не стал.
Эксперты отметили, что выход из числа учредителей ВСТПК может быть формальным и Чайка останется фактическим бенефициаром бизнеса.
Такое теоретически сокрытие реального владельца может быть нужно, чтобы, к примеру, уберечь лицо от возможных претензий со стороны кредиторов компании.
Примечательно, что каких-то объективных причин для выхода из рынка нет — рентабельность не снижается, а спрос сохраняется.
Как поясняет издание, передача доли от одного владельца к другому и обратно могла быть безденежной, иначе пришлось бы придумывать схемы оплаты, отчитываться по налогам и так далее.
Стоит отметить, что на конец 2015 года, до прихода Чайки, компания принадлежала Святошенко (90%) и Карамушке (10%). Первый, по данным журнала Forbes, — сын Владимира Святошенко, бывшего депутата Мосгордумы, а Карамушка — «однокурсник Святошенко по Тимирязевской академии».
Таким образом, 90% солерудника попросту «сделали круг» и вернулись обратно Святошенко.
Ранее Юрий Чайка, будучи генпрокурором РФ, заявил, что никогда не оказывал протекции своим сыновьям — Игорю и Артему. Ведомство он возглавлял до конца января 2020 года.
Тыретский солерудник — один из крупнейших производителей соли в России. Управляет месторождением с базовыми запасами 600 млн тонн. Выпускает продукцию под брендами «Байкалочка», «100 морей» и не только. В январе-сентябре 2019 года компания увеличила поставки соли на 12,54%, до 86,05 тыс. тонн.
По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, выручка в 2018 году составила 1,56 млрд рублей, чистая прибыль — 219 млн рублей. Данных на 2019 год нет.