Сын экс-губернатора двух регионов попытался сбежать в Белоруссию, когда запахло тюрьмой

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram о задержании сына экс-губернатора Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина.

Хинштейн отметил, что Алексея Меркушкина — занимавшего при отце должность зампреда правительства Мордовии — задержали 13 мая в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Минск.

«Задержание проводили в рамках уголовного дела о даче взятки начальнику отделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькину», — пояснил депутат.

После задержания Меркушкина увезли в Мордовию, где ему планируют предъявить обвинение «за дачу взятки».

Хинштейн подчеркнул, что месяц назад попросил Генпрокуратуру объяснить, почему Меркушкина не преследуют уголовно «несмотря на прямые улики и доказательства в этом и других преступлениях».

«Управление СКР по Мордовии планировало задержание Алексея Меркушкина еще осенью прошлого года, но по каким-то причинам это произошло только сейчас», — отметил депутат.

Хинштейн также опубликовал ссылку на расследование «Комсомольской правды», в котором рассказали, как «губернатор и его семья стали хозяевами региона, но споткнулись о маленького прокурора».

«В 2015 году Меркушкин, являющийся фактическим акционером ОАО КБ „Мордовпромстройбанк“, совместно с председателем совета директоров банка и еще одним акционером банка передали взятку в размере более 7 млн рублей управляющему отделением Национального Банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центробанка России», — сообщили в СК России.

Взятку передали за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, поскольку выявленные нарушения могли привести к лишению лицензии.

Как уточняет РБК, также расследуют хищение через указанный банк более 216 млн бюджетных рублей — эти деньги предназначались для строительства выставочного центра «Мордовэкспоцентр».

Ранее сына крупного сибирского застройщика задержали в аэропорту по делу о поставке оборудования в больницу.